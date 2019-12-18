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18.12.19 15:44

Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей"(№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу на рік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

В ухваленій редакції першої статті цього закону зазначається, що "на термін до 31 грудня 2020 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

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12 грудня Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

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