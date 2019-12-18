У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, найбільше у Святого Миколая вірять у західній частині України, там у цьому зізналися 58%. У решті регіонів вірять у Святого Миколая - близько половини опитаних.

У 76% українців є традиція дарувати подарунки на день Святого Миколая.

У Діда Мороза вірять переважно жителі півдня країни, городяни і молодші українці.

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Близько 40% опитаних зазначили, що їхні улюблені новорічні свята - Новий рік і Різдво. Ще для 7% опитаних улюблене свято - День Святого Миколая, для 3% - Старий Новий рік. Лише 3% українців сказали, що не люблять жодне з перерахованих свят.

На півдні, сході та в центрі країни більше люблять Новий рік, а на заході - Різдво. До Нового року більше прив'язані чоловіки, жителі міст і молодь. Тоді як Різдву надають перевагу жителі сіл, люди старшого віку і жінки.

В рамках дослідження було опитано 2000 жителів України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіоном, віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%, стверджують автори дослідження.