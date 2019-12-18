Пропоную Пінчуку провести графологічну експертизу підписки про співпрацю з КДБ, - Деркач. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Андрій Деркач на своїй сторінці в Фейсбук.

Він зазначив, що його інформацію про те, що Пінчук був інформатором КДБ, спростував не він особисто, а безіменна пресслужба.

"Нехай Віктор Михайлович уточнить ці моменти. А якщо він зовсім забув, як цей папір підписував, пропоную провести графологічну експертизу. Для того щоб експертиза була коректною, можете надати копії доносів того часу. Чи нам як завжди зробити все за вас і самим їх знайти?", - підкреслив Деркач.

Він звернувся до Пінчука з пропозицією пояснити, що саме було спростовано.

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"Так ось, хотів би уточнити, що саме Пінчук спростовував: що його не вербував КДБ СРСР, а він добровільно прийшов? Чи що він давав Клінтон вкрадені в українців 29 мільйонів доларів їй не на кампанію, а на морозиво? Що його банки "Дельта" і "Кредит Дніпро" не свиснули рефінансу НБУ, вивівши його на офшори? Чи, може, головне спростування полягає в тому, що його звуть зовсім не "Пінчук Віктор Михайлович"? А як -"Валерій"?" - запитав Деркач .

Раніше народний депутат Андрій Деркач опублікував знімок з оригіналу агентурної підписки КДБ, яка була написана власноруч Пінчуком. Оригінал підписки він показав журналістам на пресконференції в "Інтерфаксі".

У цій агентурній підписці Віктор Пінчук бере на себе зобов'язання служити Радянській Батьківщині і КДБ СРСР. Згідно з нею, агентурний псевдонім Пінчука - "Валерій".

Пресслужба Фонду Віктора Пінчука спростувала всі заяви Андрія Деркача. "Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", - говорилося в повідомленні.