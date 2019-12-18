Німеччина не схвалює санкцій США проти "Північного потоку-2", - Меркель

Про це вона заявила під час раунду запитань до уряду в Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

Меркель сказала, що Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій. Водночас вона запропонувала вести переговори зі США.

"Я не бачу іншого вибору, крім як вести переговори, але дуже рішучі переговори про те, що ми не схвалюємо ці санкції", - сказала вона.

Меркель також нагадала, що зараз йдуть переговори щодо транзиту газу через Україну, і, за її словами, зайві дискусії довкола "Північного потоку - 2" можуть негативно на них позначитися.

У вівторок, 17 грудня Сенат США слідом за Конгресом схвалив законопроєкт з санкціями проти "Північного потоку-2". "З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції щодо пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що газопровід буде добудований, незважаючи на санкції США. Можливе введення санкцій він назвав "безпосереднім порушенням міжнародного права".