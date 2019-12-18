Реалізація концепції єдиної юрособи дозволить податковій і митниці швидше реформуватися, - Верланов

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов, коментуючи результати голосування народними обранцями.

"Наші ініціативи щодо реформування служби, розвитку сервісів, заходи із забезпечення наповнення бюджету підтримані. Прийнятий законопроєкт дозволить нам швидше реформуватися, жвавіше та ефективніше впроваджувати зміни, яких від нас очікують", - заявив очільник податкової.

За словами Верланова, цей законопроєкт об’єднав сесійну залу, оскільки за нього проголосували представники всіх фракцій та груп парламенту.

"Це свідчить про увагу суспільства до процесів, які наразі тривають в податковій службі", - додав голова ДПС, подякувавши народним депутатам та профільному комітету за підтримку.

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Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2419 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики".

Прийнятий документ, зокрема, визначає механізм реалізації концепції єдиної юридичної особи для Державної податкової та Державної митної служб та розмежування їхніх функцій.

В уряді сподіваються, що після голосування за цей законопроєкт у другому читанні реформа із розділення Державної фіскальної служби на ДПС та ДМС завершиться.

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