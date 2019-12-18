Спробу дестабілізації ситуації за допомогою транснаціональних злочинних угруповань припинено на Луганщині, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "За оперативною інформацією, представники міжнародних кримінальних кіл координують діяльність так званих злодіїв у законі та пов’язаних з ними організованих груп, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

За задумом кураторів з РФ, загострення криміногенної обстановки в Україні має призвести до падіння рівня довіри до державної влади та правоохоронної системи.

Співробітники СБУ встановили, що кримінальник з однієї з країн Південного Кавказу, раніше оголошений в Україні у розшук, під іншим ім’ям прибув до Луганської області. Там зловмисник мав координувати діяльність злочинних угруповань і встановити контроль над окремими сферами легального й тіньового бізнесу регіону. Через протиправну діяльність іноземець планував створити механізм впливу на місцеві органи державної влади.

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Діями кримінальника керував пов'язаний зі спецслужбами РФ, п’ять разів судимий Лоту Гулі, який наразі проживає в країнах Близького Сходу.

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання зловмисника правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та набої до неї.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Заходи з блокування незаконної діяльності проводилися спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції, Головним управлінням НП у Луганській області під процесуальним керівництвом прокуратури".