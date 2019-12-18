Поліція тричі підсилала до Бахмутських повій клієнта для слідчого експерименту, але так нікого і не затримала, - ЗМІ. ФОТО

Про це повідомляє "Вільне радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про міні-готель "Літо". 5 грудня поліція відзвітувала про те, що викрила повій, які там працюють. Правоохоронці провели обшук, опублікували фото порушниць й озвучили їхні розцінки.

Але станом на 18 грудня слідчі в цій справі нікого офіційно не підозрюють.

Інформація про хід досудового розслідування закрита. Дані про те, що в справі нікому не оголошували підозри і не обирали запобіжний захід, журналісти отримали в прокуратурі Донецької області.

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За даними з постанови у цій справі, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень, за міні-готелем "Літо" спостерігали з червня місяця. Для "спеціального слідчого експерименту" туди тричі навідувався чоловік, який співпрацює з поліцією, і користувався послугами повій. Хто це оплачував, у постанові не вказано.

У прес-релізі з викриття готелю зазначається, що за інформацією слідства, прибуток отримували власники закладу і місцева таксистка. 48-річна водій розповідала гостям готелю і клієнтам таксі про можливість отримати "особливі" послуги. Після згоди чоловіки замовляли в адміністратора готелю жінок, яких у номер привозила та сама співробітниця таксі.

Всього клієнтам пропонували послуги 7 різних жінок віком від 19 до 30 років. Одна година з ними коштувала 600-700 грн. Клієнти готелю також повинні були заплатити за номер готелю і послуги таксі.

Поліцейські провели обшуки в готелі і вдома у фігурантів справи. У них вилучили 51 750 грн 3 400 доларів США, записи зі списками і номерами телефонів повій, а також мобільні телефони.

За інформацією поліції, організаторам борделю інкримінують сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Це ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Але для просування справи мають бути оголошені підозри. При цьому за останні 2 тижні просувань немає.

У відповідь на запит "Вільного радіо" в поліції Донецької області повідомили, що з 1 січня по 4 грудня 2019 правоохоронці відкрили 9 справ щодо проституції. 6 із них передали в суд.

В пресс-релизе по разоблачению отеля отмечается, что по информации следствия, прибыль получали владельцы заведения и местная таксистка. 48-летняя водитель рассказывала гостям отеля и клиентам такси о возможности получить "особые" услуги. После согласия мужчины заказывали у администратора отеля женщин, которых в номер привозила та же сотрудница такси.

Всего клиентам предлагали услуги 7 разных женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Один час с ними стоил 600-700 грн. Клиенты отеля также должны были заплатить за номер отеля и услуги такси.

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Полицейские провели обыски в отеле и дома у фигурантов дела. У них изъяли 51 750 грн, 3 400 долларов США, записи со списками и номерами телефонов проституток, а также мобильные телефоны.

По информации полиции, организаторам борделя инкриминируют сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Это ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Но для продвижения дела должны быть объявлены подозрения. При этом за последние 2 недели продвижений нет.

В ответ на запрос "Свободного радио" в полиции Донецкой области сообщили, что с 1 января по 4 декабря 2019 правоохранители открыли 9 дел по проституции. 6 из них передали в суд.

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