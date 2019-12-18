Законопроєкт про прожитковий мінімум, запропонований Мінсоцполітики, може мати ознаки корупційних ризиків, - Фріз

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо б Мінсоц пропонував відв’язати від прожиткового мінімуму штрафи чи пеню, то це могло б бути сприйнятним. Але, під прикриттям в’двязки від прожиткового мінімуму, Уряд пропонує відвязати від нього перший тарифний разряд, а відповідно й заробітну плату по ньому", - зазначила нардеп.

Фріз навела приклад: "вчитель першого тарифного разряду отримує заробітну плату із розрахунку - чотири прожиткових мінімумів. Нагадую, що в Держбюджеті на 2020 рік закладено прожитковий мінімум у розмірі 2027 грн. Тобто вчитель мав би отримати оклад в наступному році - 8108 грн. Але від в’язка зарплати вчителя першого разряду від прожиткового мінімуму призведе до того, що у кращому випадку йому нарахують середню заробітну плату, що буде менше ніж те, що могло б бути, тобто лише +/- 6000 грн".

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"Отже цей законопроект, по-перше, є НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ, адже порушує норми Основного закону в частині прав українців і погіршує соціальні гарантії. По-друге, він дозволяє Уряду заморозити заробітну платну державним службовцям, влаштувати ручне регулювання, що може мати ознаки корупційних ризиків", - наголосила Фріз.

Нардеп звернулась до правоохоронних органів та профільного комітету Верховной Ради України щодо недопущення ухвалення цієї законотворчості Кабміну.

Нагадаємо, раніше глава Мінсоцполітики повідомила, що сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого законопроекту про відв'язку низки виплат від прожиткового мінімуму.