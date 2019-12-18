Воїна Нацгвардії Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник директора департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Ігор Ісаєнко.

Сергій Михальчук 1998 року народження, уродженець села Великі Проходи Дергачівського району Харківської області, молодший сержант, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України (Бригади швидкого реагування), який загинув 14 грудня в районі Світлодарської дуги внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу, прикривши своїм тілом бойового побратима.

"Св.Арх. Михайло. Прийми у воїнство своє небесного захисника України, бійця Національної гвардії - Сергія, який загинув, захищаючи її незалежність", - йдеться в повідомленні.

За проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до звання "Герой України" (посмертно).

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У нього залишилися батьки і брат.





