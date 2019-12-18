Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.12.19 17:26

Воїна Нацгвардії Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові. ФОТОрепортаж

18 грудня, в місті Харків, на Алеї Героїв 18-го кладовища відбувся похорон українського воїна Сергія Олександровича Михальчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник директора департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Ігор Ісаєнко.

Сергій Михальчук 1998 року народження, уродженець села Великі Проходи Дергачівського району Харківської області, молодший сержант, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України (Бригади швидкого реагування), який загинув 14 грудня в районі Світлодарської дуги внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу, прикривши своїм тілом бойового побратима.

"Св.Арх. Михайло. Прийми у воїнство своє небесного захисника України, бійця Національної гвардії - Сергія, який загинув, захищаючи її незалежність", - йдеться в повідомленні.

За проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до звання "Герой України" (посмертно).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донбасі бойові побратими попрощалися з воїном Нацгвардії Сергієм Михальчуком, який загинув 14 грудня. ВIДЕО

У нього залишилися батьки і брат.

Воїна Нацгвардії Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові 01

Воїна Нацгвардії Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові 02
Воїна Нацгвардії Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові 03
Воїна Нацгвардії Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховали в Харкові 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100