Терористи з НЗФ "ЛНР" оголосили, що їм належить вся Луганська область

Про це повідомляють підконтрольні пособникам окупантів ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зокрема, зазначається, що так звана "Народна Рада" ухвалила "законопроєкт", який встановлює межі "ЛНР" по території всієї Луганської області станом на початок конфлікту на Донбасі в 2014 році.

Документ було внесено на розгляд ватажком НЗФ "ЛНР" Леонідом Пасічником.

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"Документ набере чинності у встановлені законодавством терміни після підписання главою "ЛНР" Леонідом Пасічником", - повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, наприкінці листопада так само терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область.