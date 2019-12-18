Зеленський вніс законопроєкт про нові правила визначення застави для осіб, які вчинили тяжкі злочини

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна картка законопроєкту під номером 2620 "проєкт Закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей визначення розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину" з'явилася на сайті парламенту.

"Законопроєктом пропонується доповнити частину четверту статті 183 Кримінального процесуального кодексу України пунктом 4, передбачивши, що слідчий суддя, суд має право не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину", - зазначено в пояснювальній записці законопроєкту.

У поточній редакції КПК заарештовані без права внесення застави можуть бути лише особи, які вчинили злочини із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, злочини, що спричинили загибель людини, а також особи, щодо яких у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, але був порушений ними.

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