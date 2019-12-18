368 "заплямованих" реєстраторів позбавлені права доступу до реєстрів нерухомості, - Гончарук

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми вже оновили склад Антирейдерської комісії, скоротили строк допуску до розгляду скарги по суті до 5 днів, запровадили подачу скарг в електронному вигляді", - повідомив Гончарук про результати виконаної роботи.

Та найголовніше, за словами прем'єра, — припинилося системне рейдерство. За три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів".

Гончарук також відмітив сьогоднішній запуск Офісу протидії рейдерству.

"Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися", - повідомив він.

Як зазначив прем'єр, Офіс протидії рейдерству має працювати на результат у вигляді швидкого відновлення прав законних власників, зменшити корупційні ризики, забезпечити прозорість роботи комісії.

"Ми будемо продовжувати наступ на рейдерство широким фронтом: на рівні Офісу та Комісії, будемо блокувати "чорних реєстраторів", усувати слабкі місця в реєстрах та законодавстві, переводити дані в електронну форму та посилювати надійність авторизації при здійснені транзакцій", - підсумував Гончарук.