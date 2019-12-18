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18.12.19 18:29

Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт

Захисники підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко і музиканта, ветерана ССО Андрія Антоненка вимагають скасувати рішення суду про арешт своїх підзахисних.

Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт

Про це адвокати повідомили на своїх сторінках у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляцію щодо Юлії Кузьменко подано!" - написав у Facebook її захисник Владислав Добош.

Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт 01

"Апеляційна скарга на постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва про арешт Антоненка Андрія зареєстрована. Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Вовка С.В. почався..." - додав на своїй сторінці в Facebook адвокат Антоненка Костянтин Татарченко.

Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт 02

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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