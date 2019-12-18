Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.



"Вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, бойового медика 25 бригади Десантно-штурмових військ. Яна, ризикуючи своїм власним життям, врятувала десятки життів наших захисників. Україна відмітила працю Яни державними нагородами. Такі люди, як Яна Дугарь мають повне право на повагу і захист від суспільства", – написала вона.



На думку нардепки, суд повинен скасувати Дугарь запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Дугарь - сирота. В неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь - порядна людина. Вона не буде ухилятись від слідства. Яна Дугарь - захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи", – додала Вагнер.





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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".