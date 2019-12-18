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18.12.19 19:15

Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь

18 грудня народна депутатка від "Слуги народу" Вікторія Вагнер заявила, що вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, бойового медика 25 бригади Десантно-штурмових військ. Яна, ризикуючи своїм власним життям, врятувала десятки життів наших захисників. Україна відмітила працю Яни державними нагородами. Такі люди, як Яна Дугарь мають повне право на повагу і захист від суспільства", – написала вона.

На думку нардепки, суд повинен скасувати Дугарь запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Дугарь - сирота. В неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь - порядна людина. Вона не буде ухилятись від слідства. Яна Дугарь - захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи", – додала Вагнер.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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