Україна підписала угоду про безвіз із Північною Македонією

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар МЗС України Андрій Заєць у Twitter.

"У Північну Македонію безвіз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, громадяни України зможуть відвідувати Північну Македонію без віз упродовж 180 днів за умови, що одне перебування не перевищуватиме 90 днів поспіль.

Також скасовуються довгострокові візи на перебування в країні більш ніж 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції, але громадяни зможуть оформлювати довготермінові візи інших категорій.

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