Необхідно активізувати роботу з верифікації українців, утримуваних у РФ і на окупованих територіях, - Коляда

Таку думку в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда під час участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз маємо активізувати роботу в цьому напрямку щодо верифікації, встановлення кількості і місця перебування українців, незаконно утримуваних у в'язницях Росії і на окупованих територіях. Зокрема, до мене надходить багато звернень від родичів незаконно ув'язнених на окупованих територіях", - сказала міністр.

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Вона також зазначила, що минулого тижня уряд ухвалив постанову, якою передбачено порядок здійснення соціального та правового захисту осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України, після їхнього звільнення. Зокрема, йдеться про надання таким особам медичної, психологічної підтримки, одноразової грошової виплати в сумі 100 тисяч гривень, допомоги з працевлаштування, забезпечення тимчасовим житлом, оформлення документів.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 18 грудня підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.