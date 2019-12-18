Від початку року бойові втрати української армії в зоні ООС становили 97 загиблих

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Також від початку року в зоні операції Об'єднаних сил внаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців зазнали інших пошкоджень.

"Інші загиблі (померлі) - 77 осіб", - додають у Генштабі про небойові втрати.

Всі ці дані - станом на 17 грудня 2019 року.

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У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії становили 110 військових, а в 2017 році - 198 бійців.

У Генштабі також уточнили втрати за весь час війни на Донбасі.

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять: безповоротні втрати - 2 608 осіб, решта загиблих (померлих) - 1 087 осіб, санітарні втрати (поранені) - 9 805 осіб, пошкоджень зазнали - 2 251 осіб.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС і Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" і Українська добровольча армія.