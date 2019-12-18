СБУ проводить обшуки в КМДА через можливі зловживання

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо Громадському руху ЧЕСНО.
Так, упродовж останніх двох днів у кількох департаментах КМДА проводить обшуки Служба безпеки України.
"Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА та Департаменту ДАБК у місті Києві на зловживаннях на користь третіх осіб", - прокоментувала начальниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.
За розподілом обов'язків діяльність згаданих Департаментів курирує заступник голови КМДА фігурант кількох антикорупційних розслідувань В'ячеслав Непоп.
Станом на 18 грудня 2019 обшуки тривають ще в кількох департаментах, назви яких СБУ не розголошує.
Проти посадових осіб департаментів готують для вручення повідомлення з підозрою про вчинення злочину.