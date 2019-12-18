СБУ проводить обшуки в КМДА через можливі зловживання

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо Громадському руху ЧЕСНО.

Так, упродовж останніх двох днів у кількох департаментах КМДА проводить обшуки Служба безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА та Департаменту ДАБК у місті Києві на зловживаннях на користь третіх осіб", - прокоментувала начальниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

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За розподілом обов'язків діяльність згаданих Департаментів курирує заступник голови КМДА фігурант кількох антикорупційних розслідувань В'ячеслав Непоп.

Станом на 18 грудня 2019 обшуки тривають ще в кількох департаментах, назви яких СБУ не розголошує.

Проти посадових осіб департаментів готують для вручення повідомлення з підозрою про вчинення злочину.