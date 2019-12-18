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18.12.19 22:17

Останній в Україні пам'ятник Калініну знесли на Дніпропетровщині

Останній в Україні пам'ятник більшовику Михайлу Калініну демонтували в селі Широке Софіївського району Дніпропетровської області.

Останній в Україні пам'ятник Калініну знесли на Дніпропетровщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

За його словами, це зробили місцеві комунальники у відповідь на численні звернення активістів.

"Місцева влада обіцяла зробити це до 1 вересня, але через бюрократичну тяганину процес затягнувся більш ніж на три місяці", - сказав Вадим Поздняков.

Активісти обіцяли самі демонтувати пам'ятник Калініну в Дніпропетровській області наступного року, якщо це не зробить місцева влада.

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Михайло Калінін - російський революціонер, радянський державний і партійний діяч. З 1919 року і до своєї смерті в 1946-му Калінін обіймав високі посади (в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР.

Напередодні повідомлялося, що один з останніх пам'ятників Леніну демонтували на Одещині.

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