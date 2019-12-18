Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.12.19 22:06

Справу матері, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один із яких помер від голоду, відправили на повторний розгляд, - прокуратура Києва

Прокуратура міста Києва в апеляції домоглася скасування вироку суду першої інстанції, яким жінку, що заморила голодом однорічного сина, засудили на 8 років позбавлення волі.

Справу матері, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один із яких помер від голоду, відправили на повторний розгляд, - прокуратура Києва

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва, суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення в небезпеці. За цією статтею суд призначив горе-матері покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

"Категорично не погоджуючись з кваліфікацією злочину і з призначеним покаранням за його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора Київський апеляційний суд скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

Крім того, на цьому ж засіданні Київський апеляційний суд продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Справу матері, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один із яких помер від голоду, відправили на повторний розгляд, - прокуратура Києва 01

Нагадаємо,  у грудні 2016 року 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина і 2-річну доньку без їжі і води в зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

Для жінки прокуратура вимагала довічного ув'язнення, однак її засудили до 8 років позбавлення волі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100