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18.12.19 22:28

За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт"

За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки Донецької області внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За даними слідства, близько 12:37 18 грудня з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" здійснено прицільний постріл зі снайперської зброї по мирному громадянину - жителю м.Мар'їнка, який у цей час перебував у дворі власного домоволодіння.

Від кульового поранення в черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці.

Зараз вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

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