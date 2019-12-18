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18.12.19 23:05

На Вінниччині під час продажу наркотиків затримали прапорщика, - військова прокуратура. ФОТО

У Вінницькій області правоохоронці затримали "на гарячому" військовослужбовця під час збуту наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

На Вінниччині під час продажу наркотиків затримали прапорщика, - військова прокуратура 01

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі 25 червня і 13 грудня 2019 правоохоронці задокументували факти продажу прапорщиком амфетаміну. 18 грудня під час чергового незаконного збуту наркотичних засобів військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Вінниччині під час продажу наркотиків затримали прапорщика, - військова прокуратура 02

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На Вінниччині під час продажу наркотиків затримали прапорщика, - військова прокуратура 03

Проводяться обшуки за місцем проживання прапорщика і його спільників. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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