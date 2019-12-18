На Вінниччині під час продажу наркотиків затримали прапорщика, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі 25 червня і 13 грудня 2019 правоохоронці задокументували факти продажу прапорщиком амфетаміну. 18 грудня під час чергового незаконного збуту наркотичних засобів військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Проводяться обшуки за місцем проживання прапорщика і його спільників. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.