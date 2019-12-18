Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.12.19 23:31

У 2020 році почне роботу Державна соціальна служба, яка контролюватиме надання соцвиплат, - Соколовська

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було схвалено постанову "Деякі питання Державної соціальної служби України", що дає можливість почати її роботу в 2020 році.

У 2020 році почне роботу Державна соціальна служба, яка контролюватиме надання соцвиплат, - Соколовська

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Державна соціальна служба відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог законодавства при наданні соціальної підтримки.

"Служба стане цивілізованим і прогресивним інструментом для того, щоб всі були переконані, що допомогу отримують ті, хто потребує, і кошти соціальної сфери не є предметом для шахрайства і маніпуляцій", - підкреслила Соколовська.

Міністр запевнила, що введення дієвого контролю з боку держави дозволить посилити адресність державних виплат і надавати їх найбільш незахищеним верствам населення.

Читайте також: Законопроєкт Мінсоцполітики дозволить збільшити прожитковий мінімум майже удвічі, - Соколовська

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100