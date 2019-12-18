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18.12.19 23:56

Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі виконувати рішення саміту "нормандської четвірки"

Сторони конфлікту на Донбасі повинні проявити політичну волю для виконання рішень, прийнятих "нормандською четвіркою", заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік.

Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі виконувати рішення саміту "нормандської четвірки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша сьогоднішня дискусія відбулась переважно під впливом рішень, досягнутих на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. За підсумками саміту перед ТКГ були поставлені певні завдання. Успішне виконання цих доручень залежить як від політичної волі сторін, так і від наявності взаємної довіри", - сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську.

Він також повідомив, що в ТКГ в середу прийнято повторно заяву сторін про прихильність повної і всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

Крім того, продовжив він, робоча група з безпеки розпочала дискусію щодо визначення додаткових трьох ділянок розведення.

"Політична підгрупа обговорювала правові аспекти статусу ОРДО і ОРЛО", додав він.

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