Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.12.19 08:01

Комітет ВР з питань місцевого самоврядування не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації, запропоновані Зеленським. ВIДЕО

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради не підтримав законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці депутат від партії "Голос" Роман Лозинський.

За його словами, законопроєктом пропонувалася можливість об'єднання/ліквідації областей простою більшістю Ради, скасування особливого статусу Севастополя, безлімітні повноваження префекта, а також зупиняти президенту повноваження мерів без рішення судів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Рішення підтримали 11 членів комітету із 28. 6 членів утрималися від голосування, 2 були проти, 3 не голосували. Ще 6 депутатів були відсутні під час голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округи та місцеві референдуми

Повне відео засідання комітету.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100