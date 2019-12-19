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19.12.19 08:33

Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року

За результатами наради уряду 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук зробив низку доручень, зокрема, главі Мінфіну Оксані Маркаровій і голові Держказначейства Тетяні Слюз.

Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року

Частину відповідного документа опублікував у Facebook Андрій Петрусенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, "з метою дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету, визначеного Законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Маркарова має "забезпечити здійснення відповідно до законодавства тимчасово, до кінця поточного бюджетного року, припинення Казначейством проведення платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань щодо витрат і надання кредитів загального фонду державного бюджету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

Водночас документ не стосується захищених видатків.

Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року 01

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