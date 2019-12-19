Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.12.19 08:17

Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення фінансової допомоги в сумі $698 млн, які надійдуть в Україну в 2020 році.

Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що це рішення має ще розглянути Сенат США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети, - Міноборони розповіло, що Україна планує отримати в рамках допомоги від США

"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не має дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", - йдеться у заяві конгресвумен, представниці демократів Марсі Каптур.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100