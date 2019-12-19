У Конгресі США підтримали виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Зазначається, що це рішення має ще розглянути Сенат США.
"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не має дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", - йдеться у заяві конгресвумен, представниці демократів Марсі Каптур.