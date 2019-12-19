У Конгресі США підтримали виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що це рішення має ще розглянути Сенат США.

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"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не має дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", - йдеться у заяві конгресвумен, представниці демократів Марсі Каптур.