"Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин

Про це повідомив у Facebook волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
18 грудня поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.