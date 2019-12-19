Пункт контролю через державний кордон відкрили на залізничному вокзалі Львова, - Кабмін

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться під час руху поїздів, "щоб зменшити час очікування і створити більш зручний сервіс для пасажирів".

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Пункт пропуску функціонуватиме постійно і цілодобово. "Відкриття пункту пропуску - це результат успішності пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням "Київ-Львів-Перемишль" під час його руху між станціями "Львів" і "Мостиська-2" і в зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.