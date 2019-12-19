Ворог за добу 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли. Обидва - поблизу Новолуганського. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

П'ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- у районі населеного пункту Березове - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поряд з Водяним - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- тричі неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Учора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.