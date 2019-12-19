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19.12.19 08:45

ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки

18 грудня на засідання нової Тимчасової слідчої комісії з контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років було вирішено вивчити також напади, які відбулися і в 2019 році.

ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки

Про це повідомила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора було перше засідання нової ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів. На установчому засіданні обрали голову ТСК, яким став народний депутат від "Слуги народу" Ігор Василів. Його заступником - депутат від "Голосу" Соломія Бобровська, яка була ініціатором постанови про створення ТСК. Комісія погодилася включити у фокус своєї уваги не тільки справи зі "списку Гандзюк" за 2017-2018 роки, а й напади, що сталися протягом 2019 року. Ми передали ТСК список з десяти нинішніх випадків, до процесу розслідування яких найбільше запитань", - розповіла вона.

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"На установчому засіданні члени ТСК вирішили до кінця тижня сформувати та озвучити з трибуни Верховної Ради запити до Генпрокуратури, СБУ та МВС щодо стану розслідувань як нападів, над якими працювала аналогічна комісія в парламенті попереднього скликання, так і нападів з нового запропонованого списку. Після отримання відповідей ТСК визначатиметься з ключовими справами, яким приділить особливу увагу, та містами, де, ймовірно, проведе виїзні засідання. Наступне засідання ТСК відбудеться не раніше, ніж у другій половині січня, оскільки за планом роботи Верховної Ради до того часу депутати працюватимуть в округах. До складу комісії увійшло 13 депутатів. Термін діяльності ТСК становить один рік. З першим звітом комісія має виступити через пів року від часу створення", - додала вона.

ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки 01

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