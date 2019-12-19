Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новий Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

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27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс. Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ. Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. Депутати збираються розглянути його пропозиції третім питанням.

Розпочнуть же засідання парламентарії з продовження розгляду поправок до законопроєкту №2490-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг". Після цього Рада має намір узятися за друге читання законопроєкту №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481".

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Порядок денний 19 грудня передбачає розгляд у першому читанні урядового законопроєкту №2285 восьми альтернативних йому "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.