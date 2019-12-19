Правоохоронці продовжують у посиленому режимі гарантувати безпеку в центрі Києва, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що третій день поспіль працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів з масовою участю громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сутичок під Радою 17 грудня постраждали 23 правоохоронці, один з них у важкому стані, - Яровий

Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, 17 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

За даними поліції, в сутичках під Радою постраждали 23 правоохоронці.