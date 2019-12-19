Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва

Про це В'ятрович написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами історика, село отримало назву на честь вбитого в 1946 році комуністичного активіста Андрєєва.

"Соромно, що мої земляки галичани таким чином можуть запустити процес рекомунізації. Соромно, що члени громади на чолі із священником УГКЦ говорили, що назва села немає нічого до комуністів і походить від апостола Андрія. Завтра хтось захоче знову Дніпро перейменувати в Дніпропетровськ - на честь апостола Петра", - зазначив В'ятрович.

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Цю подію також прокоментував міністр Кабміну Дмитро Дубілет, який був присутній на засіданні комітету.

"У 2016 році в рамках декомунізації Інститут національної пам'яті перейменував село Андріївка на село Мармузовичі. За інформацією Інституту, Андріївка свого часу була названа на честь комуніста Андрєєва. Жителі села з таким рішенням виявилися не згодні. Провели збори і одноголосно (320 голосів за, проти 0) вирішили, що потрібно перейменуватися назад. За словами жителів, вони хочуть назвати село на честь Андрія Первозванного... І в результаті, майже одноголосно депутати проголосували за перейменування", - зазначив міністр.

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Про самого Андрєєва інформації збереглося небагато. Після 1944 року, як розповідають старші жителі, в селі (на той момент Ферлеївка) з'явився комуніст, громадянин Росії Іван Андрєєв. Селяни не пам'ятають, чи був він там і в 1939 році. Андрєєв керував машинно-тракторною станцією і був убитий у 1946 році. У будинок, де відбувалося партійне засідання, кинули гранату. Тоді загинули кілька людей.

Досі існує дві версії: гранату кинули українські повстанці або ж це була провокація НКВС. Комуніст Андрєєв похований на сільському кладовищі.

У 1946 році село Ферлеївку перейменували на Андріївку на честь Андрєєва.



