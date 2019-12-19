48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента Зеленського зріс з 53 до 62%, а невдоволення - зменшився з 33 до 25%.

За даними дослідження, лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

11,4% підтримують партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,0% - партію "Європейська Солідарність", 7,8% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Тих, хто не визначився, - близько 16%.

Рейтинги довіри українців очолює В.Зеленський, якому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%. Далі Дмитро Разумков (28% і 44% відповідно) і Святослав Вакарчук (28% і 59%). Далі Юрій Бойко (23% і 58%), Олексій Гончарук (22% і 44%) і Юлія Тимошенко (19% і 74%).

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