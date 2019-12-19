70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України, за останній місяць зросла (із 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні та особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".

Майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи вирішення проблеми на Донбасі: 38% підтримують ідею припинення військових дій і визнання територій тимчасово окупованими, заморожування конфлікту, 22% - за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Лише 8% респондентів за їхнє повне відділення.

З іншого боку, продовження військових дій до повного відновлення української влади на Донбасі підтримують 16%. За останній місяць кількість прихильників військового шляху вирішення питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед прихильників партії "Європейська Солідарність", найменше - "Опозиційна платформа - За життя".

Чверть опитаних вважають, що для встановлення миру на Донбасі потрібно менше одного року. Третина респондентів стверджують, що для цього потрібно від одного до п'яти років. 16% - понад п'ять років. Лише 7% зазначають, що встановити мир на окупованому Донбасі неможливо.

Натомість щодо тривалості повного повернення територій окупованого Донбасу думки дещо відрізняються: 22% вважають, що для цього потрібно більше п'яти років, третина - від одного до п'яти років і лише 14% стверджують, що потрібно менше року. Лише 9% вважають, що окуповані території на Сході України повернути неможливо. У швидке встановлення миру частіше за інших вірять жителі Сходу, проте щодо термінів реінтеграції думки менш оптимістичні.

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