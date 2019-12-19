Зеленський призначив послів України в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, своїми указами глава держави призначив послів в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї.

"Призначити Щербатюк Мирославу Дмитрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві", - йдеться в Указі №915/2019.

Згідно з Указом №914/2019, Андрій Михайлович Кузьменко став послом України в Державі Катар.

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Марк Олександрович Шевченко призначений послом України в Республіці Молдова (Указ №913/2019), а Сергій Олексійович Камишев - послом України в Китайській Народній Республіці (Указ №912/2019).

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив заступника голови МЗС України Сергія Кислицю постійним представником України при ООН, а Володимира Єльченка, який обіймав раніше цю посаду, - Надзвичайним і Повноважним Послом України в США