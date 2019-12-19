"Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві банку без уточнення нової суми претензій.

"Також за підсумками подальшого аналізу, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог у Канцлерському суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву", - йдеться в заяві.

Згідно з нею, банк також продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму понад $3 млрд (включно з відсотками) у Високому суді Англії та Уельсу.

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"Незалежна наглядова рада та правління банку, відповідно до закону, зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв. Ми продовжимо діяти в найкращих інтересах наших клієнтів та інших стейкхолдерів", - наголошується у заяві "Приватбанку" за підписом голови наглядової ради Шерона Іски та голови правління Петра Крумханзла.

Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки.