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19.12.19 12:31

Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" переводять із психлікарні до СІЗО в окупованому Криму, - адвокат

Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Бекірова і Рустема Сейтхалілова переводять із психіатричної лікарні, де вони проходили обстеження, до СІЗО.

Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" переводять із психлікарні до СІЗО в окупованому Криму, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність", про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

"Сьогодні вранці я відвідав Кримську Республіканську Психіатричну Лікарню №1, щоб потрапити на побачення із цивільним журналістом Ремзі Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їхньої кримінальної справи - Рустема Сейтхалілова - сьогодні етапують з лікарні до СІЗО Сімферополя. Психіатрична "експертиза" завершена", - розповів Семедляєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" для експертизи переведуть до психіатричної лікарні в окупованому Криму, - адвокат Семедляєв

Нагадаємо, що Ремзі Бекіров і Рустем Сейтхалілов є фігурантами другої Сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір", яких заарештували в результаті масових обшуків в окупованому Криму 27 березня 2019 року. Наприкінці листопада поточного року вони були направлені на примусову психіатричну експертизу.

Фігурантів справи Хізб ут-Тахрір переводять із психлікарні до СІЗО в окупованому Криму, - адвокат 01

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