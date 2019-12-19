Качура від "СН" про легалізацію грального бізнесу: Наполягатиму, щоб ігрові автомати були лише в готелях, а не торгових центрах

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Качура зазначив, що у нього є зауваження до авторів законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, оскільки вони пропонують розмістити ігрові автомати не лише в готелях, де також будуть казино, але і в торгових центрах.

"Я б не хотів, щоб діти, де є якась зона відпочинку, там були ігрові автомати. У торговому центрі, де продукти харчування продаються тощо. Все-таки ми маємо організувати такі заходи безпосередньо в готелях. Це моя особиста позиція, і думаю, що вона буде обговорюватися в залі... Навіть якщо ми в першому читанні ухвалимо цей законопроєкт, між першим і другим читаннями ми доопрацюємо питання, і я наполягатиму на тому, щоб це були виключно готелі, як про це говорив президент", - сказав нардеп.

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