Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

"Щороку в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі", – сказав Ніжинський.

Він підкреслив, що саме дієва превентивна політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної мети – зменшити і звести до нуля толерантність суспільства до будь-яких проявів жорстокого поводження з людьми.

У цьому контексті заступник міністра наголосив на необхідності розвитку координації роботи з боку усіх зацікавлених міністерств і відомств, неурядових громадських організацій з метою оперативного реагування на факти насильства та надання необхідних послуг для постраждалих від насильства.

Серед найближчих кроків Мінсоцполітики у цій сфері, які озвучив Сергій Ніжинський, – запуск національної "гарячої лінії" для постраждалих та свідків домашнього насильства, запровадження єдиного реєстру жертв домашнього насильства.

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