Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.12.19 13:07

Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики

За 9 місяців поточного року внаслідок домашнього насильства загинуло 777 осіб, 305 з яких - діти.

Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

"Щороку в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі", – сказав Ніжинський.

Він підкреслив, що саме дієва превентивна політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної мети – зменшити і звести до нуля толерантність суспільства до будь-яких проявів жорстокого поводження з людьми.

У цьому контексті заступник міністра наголосив на необхідності розвитку координації роботи з боку усіх зацікавлених міністерств і відомств, неурядових громадських організацій з метою оперативного реагування на факти насильства та надання необхідних послуг для постраждалих від насильства.

Серед найближчих кроків Мінсоцполітики у цій сфері, які озвучив Сергій Ніжинський, – запуск національної "гарячої лінії" для постраждалих та свідків домашнього насильства, запровадження єдиного реєстру жертв домашнього насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100