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19.12.19 13:15

В Офісі генпрокурора з'явиться відділ з боротьби з насильством щодо дітей

В Офісі Генерального прокурора з нового року запрацює спеціальний відділ з протидії насильству щодо дітей. Цей підрозділ захищатиме права неповнолітніх, які стали жертвами насильства, і дітей, які є свідками або потерпілими в інших кримінальних процесах.

В Офісі генпрокурора з'явиться відділ з боротьби з насильством щодо дітей

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що щорічно жертвами злочинів стають понад 6 тис. дітей, значна частина з яких страждає від насильства в сім'ї. Протягом 2019 року кількість випадків насильства з боку близьких сягнула 154. Крім цього, левову частку займає сексуальне насильство - скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік, і вбивства - 65 злочинів.

"Раніше увага приділялась неповнолітнім, які самі скоїли злочини. Але ми бачимо серйозний пласт роботи, що стосується правопорушень, де вони є жертвами, адже діти – найуразливіші члени суспільства, тому ми й вирішили виокремити такі категорії злочинів із загальних проваджень. І, впевнений, результатом буде більш якісне слідство та його завершення в розумні строки, а не як сьогодні, коли такі справи розслідуються роками", - зауважує заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Перед ювенальними прокурорами нового підрозділу також стоятиме завдання налагодження психологічної роботи з жертвами насильства. Як свідчить практика, постраждалі неповнолітні без належної психологічної реабілітації, як правило, можуть копіювати агресивну поведінку в майбутньому.

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