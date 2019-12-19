Путін про військову техніку на Донбасі: Можуть брати у країн, які симпатизують

Про це він сказав на пресконференції в Москві, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується виведення іноземних військ - там немає іноземних військ, там є місцеві сили самооборони - вони складаються з місцевих жителів", - зазначив Путін.

"Мені постійно ставлять питання: звідки у них танки, важка артилерія? Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються різного роду конфлікти та бойові дії, до того ж із застосуванням танків, артилерії тощо. Звідки це? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують, але це їхня техніка, а не іноземна. Хочу звернути на це взагалі увагу", - підкреслив Путін.

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Водночас він зазначив, що на Донбасі є іноземні найманці.

За словами Путіна, французи і німці воюють на одному й другому боці.

При цьому президент РФ зазначив, що іноземці не становлять основу збройних формувань.