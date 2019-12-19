36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних дослідження "Социс".

Навіть за умови зниження підтримки, партія "Слуга народу" посідає перше місце серед політичних уподобань населення України.

На другому місці закріпилася партія "Європейська Солідарність", рейтинг підтримки зріс на 2,4%, порівняно з попереднім дослідженням, і становить 11,1%. Певне зростання спостерігається і в партії "Опозиційна платформа - За життя" - на 1,7%, порівняно з дослідженням кінця жовтня. Рейтинг "Батьківщини" зріс на 0,6%, партія "Голос" зменшила свою підтримку на 0,8%.

Населення демонструє доволі активну позицію з волевиявлення. Лише близько 15% українців стверджують, що не взяли б участі у виборах, якби вони відбувалися найближчої неділі. 8,4% респондентів не могли визначитися, кому віддати свій голос.

Опитування проводилося з 20 по 30 листопада 2019 року.

Соціологи опитали 2 тис. респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення і область проживання. Статистична похибка дослідження: +/- 2,1% (з імовірністю 0,95)

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