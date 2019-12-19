Парламентський Комітет асоціації України з ЄС чітко визнав перспективи членства України в Євросоюзі, - Порошенко

Про це розповів п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу за підсумками участі в засіданні Парламентського Комітету асоціації України з ЄС у Страсбурзі.





За словами Петра Порошенка, сьогодні в Страсбурзі відбуваються надзвичайно важливі для України і Європейського Союзу події, повідомили у пресслужбі ЄС.

"Щойно завершилася сесія Парламентського Комітету асоціації між Верховної радою України і Європейським парламентом. Була одноголосно прийнята підсумкова резолюція, де були враховані майже всі позиції, які подавалися "Європейською Солідарністю", – зазначив політик.

Він наголосив на декількох принципових положеннях цього підсумкового документа.

"Насамперед, про що ставила питання українська делегація, "Європейська Солідарність", стосувалося яскравої перспективи членства для України в Європейському Союзі. Хочу наголосити, що у фінальній резолюції була буквально процитована стаття із Конституції України, де чітко зазначено, що стратегічною метою України є повноправне членство в ЄС та НАТО як кінцева перспектива", – розповів п’ятий Президент України.

Петро Порошенко додав: "Також чітко наголошено право України претендувати на членство і відповідно зобов’язання Європейського Союзу прийняти Україну після виконання всіх необхідних вимог і критеріїв".

"Друга позиція, як на мою думку є принциповою, ми зацікавлені у збільшені інтенсивності співпраці і підвищені України у порядку денному Європейського Союзу", – пояснив він.

П’ятий Президент України повідомив, що підсумками консультацій було прийнято рішення про запрошення і візит Віце-президента Єврокомісії, високого представника із зовнішньої політики ЄС, який вже на початку наступного року відвідає не лише Київ, а й Донбас.

"Третє – це чітке формулювання, що у нас ніякий не конфлікт на сході України. Це є російська агресія проти суверенної незалежної України", – підкреслив Петро Порошенко.

"Це вже стало нормою документів Європейського Союзу, світових документів, які засвідчують порушення Росією міжнародного права під час незаконної анексії Криму і під час агресії проти нашої держави", – наголосив він.