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19.12.19 14:44

Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету

Обмеження фінансування незахищених статей бюджету пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидання" коштів з одних програм в інші.

Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету

Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року залишилося 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків мало вже давно бути подано в ДКСУ та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила. Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів у казну і решта "освоювань коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - заявила Маркарова.

Вона зазначила, що зараз Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидання" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей витрат. Відповідне рішення пов'язане ще й з тим, що бюджет України недовиконаний за доходами.

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Водночас міністерка додала, що всі захищені статті витрат, такі як виплата зарплат, пенсій, субсидій, фінансування будівництва "Охматдиту", витрати на оборону тощо, профінансують у повному обсязі.

Раніше стало відомо, що Кабмін призупинив фінансування низки незахищених статей бюджету.

Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне освоєння коштів та недовиконання дохідної частини бюджету 01
Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне освоєння коштів та недовиконання дохідної частини бюджету 02

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