Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про злодіїв у законі

За проголосували 264 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінального кодексу України.

Як зазначено в пояснювальній записці, вноситься доповнення, що "злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням кількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якого є злодій у законі".

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Також пропонується визначити поняття "злодій у законі". Статтю 29 пропонують доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою в складі або в інтересах злочинної організації або злочинної спільноти. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою або участь у ній, або участь у злочинах, скоєних такою спільнотою, або перебування особи в статусі "злодій у законі".