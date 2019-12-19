Рада ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського

За відповідний законопроєкт №0978 у другому читанні і в цілому на засіданні в четвер проголосували 330 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Пропозиції Зеленського доповів представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

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Заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко доповіла рішення Комітету, згідно з яким комітет рекомендує прийняти всі пропозиції Президента України і ухвалити Виборчий кодекс в цілому.