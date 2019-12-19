Після зустрічі в Парижі виріс рейтинг задоволення від рішень Зеленського, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"За останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента Зеленського зріс із 53 до 62%, а незадоволення – зменшився із 33 до 25%", - йдеться в дослідженні.



"Третина опитаних українців вважають, що за підсумками року у діях Президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41% сказали, що у діях Глави держави успіхів та поразок було порівну. Лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі", - додали соціологи.



Також, за даними дослідження, В.Зеленський очолює рейтинги довіри українців, йому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%. Далі йде Д.Разумков (28% і 44% відповідно) і С. Вакарчук (28% і 59%). Далі Ю.Бойко (23% і 58%), О.Гончарук (22% і 44%) і Ю.Тимошенко (19% і 74%).

Водночас 40% опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному, 22% - не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (із 33 до 40%) і зменшення негативних (із 48 до 38%). У результаті показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні. Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.











